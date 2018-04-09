Ещё
В Генпрокуратуре РФ объяснили, почему Россия раскрыла данные о нежелании Британии сотрудничать по громким делам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Генпрокуратуре РФ объяснили, почему Россия раскрыла данные о нежелании Британии сотрудничать по громким делам 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Генеральной прокуратуре России заявили, что Великобритания своими действиями по делу Скрипаля сама вынудила РФ раскрыть данные о нежелании Лондона сотрудничать по предыдущим резонансным делам.
В Генпрокуратуре РФ заявили, что Британия сама вынудила Россию обнародовать данные о нежелании Лондона сотрудничать по другим громким делам.
Ранее в ведомстве сообщили, что дела Сергея Скрипаля, Бориса Березовского и Александра Литвиненко имеют один сценарий. После вброса обвинений следуют требования ввести санкции против России, отметили в генпрокуратуре, передает РИА Новости.
В ведомстве также уточнили, что во всех вышеперечисленных делах Великобритания в нарушение международного права засекретила расследования.
ТК «Звезда»: последние новости
В Кремле пообещали защитить моряков задержанного Киевом судна «Норд» США обсудят новые антироссийские санкции - СМИ Российские дипломаты отреагировали на возможный переезд Скрипалей в США
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул193
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй78
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия171
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»111
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина43
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
00:41
Риэлторы нашли самую дешевую квартиру в Москве
Новости Москвы Недвижимость
04:59
Свидетель по делу Березовского испугался за свою безопасность
В мире Другое
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
00:26
Бегство Козловского породило новую волну ненависти
Шоу-бизнес
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение