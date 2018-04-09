В Генпрокуратуре РФ объяснили, почему Россия раскрыла данные о нежелании Британии сотрудничать по громким делам

В Генпрокуратуре РФ заявили, что Британия сама вынудила Россию обнародовать данные о нежелании Лондона сотрудничать по другим громким делам.

В ведомстве также уточнили, что во всех вышеперечисленных делах Великобритания в нарушение международного права засекретила расследования.