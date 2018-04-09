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Россия — запасной план Японии на случай новой холодной войны
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Nikkei: Россия — запасной план Японии на случай новой холодной войны 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Японии стоит обратить внимание на развитие сотрудничества с Россией на фоне ухудшения отношений России и США, а также подъёма Китая, который движется к статусу сверхдержавы, передаёт Nikkei Asian Review. При этом отмечается, что в отношениях с Россией стране не следует поддаваться «излишнему оптимизму».
Статья бывших американских чиновников, озаглавленная «Сдерживая Россию, опять», предполагает, что если санкции звучат как начало новой холодной войны, то это она и есть, и новая холодная война повлечёт за собой весьма «тревожные» последствия для Восточной Азии, пишет Nikkei Asian Review. В частности, это коснётся Японии, которая может оказаться в затруднительном положении.
Авторы упомянутой статьи «возродили» понятие «сдерживание» — ключевой термин холодной войны — на фоне того, что отношения России и США ухудшаются, а Дональд Трамп и Владимир Путин, кажется, вступили в новую гонку ядерных вооружений.
При этом издание отмечает, что в России обратили внимание на подобное развитие отношений. Так, дискуссионным клубом «Валдай» была опубликована статья, озаглавленная «Как победить в новой холодной войне», в которой подчёркивалась необходимость противостоять попыткам США изолировать Россию.
Что касается Азии, то, по мнению автора статьи, многое изменилось со времён холодной войны. Так, США и Япония увеличили свой оборонный потенциал, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны Северной Кореи. И это сталкивает интересы США и России не только в Европе, но и в Азии. Кроме того, ещё одним значительным изменением называют подъём Китая и движение страны к статусу сверхдержавы.
В то же время отмечается, что Япония может столкнуться с ещё более серьёзными дипломатическими вызовами.
«Когда речь заходит о будущей стратегии Японии в отношении России, помимо основного сценария укрепления альянса с США, пришло время заблаговременно подумать о запасном плане», — приводит издание слова старшего сотрудника Японского банка международного сотрудничества в Москве Тайсуке Абиру.
Так, по мнению эксперта, существует вероятность того, что США не смогут сохранять усилия по сдерживанию Китая в Восточной Азии, и в худшем случае это вынудит Японию в одиночку противостоять китайско-российскому союзу.
Абиру отмечает, что Россия стремится к многополярному порядку в Азии в противовес биполярному во главе с США и Китаем. И хотя Япония не обязана действовать в интересах Москвы, страна может рассмотреть «различные варианты», в частности, развитие российско-японских отношений путём укрепления связей между представителями частного сектора.
При этом автор статьи предостерегает Японию от чрезмерного оптимизма и осуществления поспешных шагов в отношениях с Россией. В частности, это касается вопроса территориального спора двух стран, в котором Япония надеется на скорые подвижки в связи с использованием в 2012 году Путиным слова «хикиваке» — ничья.
В Японии полагают, что таким образом президент подчеркнул необходимость поиска компромисса по территориальному спору. При этом находятся и те, кто полагает, будто в России считают, что исключительно Япония должна идти на уступки.
«Возврат этих территорий — исключительно иллюзия японской стороны», — предупредил японский советолог Сигэки Хакамада.
Об этом же, по мнению автора статьи, свидетельствует тот факт, что Путин «публично восхваляет» Александра III, противодействовавшего Великобритании в Центральной Азии в XIX веке. Кроме того, император знаменит фразой: «У России есть только два союзника: её армия и флот».
Таким образом, старый добрый японский совет, призывающий знать своего врага, никогда не устареет, пишет Nikkei Asian Review.
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