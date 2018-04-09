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Постпред РФ при ОЗХО: Сирия передавала в СБ ООН и ОЗХО данные о планируемой провокации
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Постпред РФ при ОЗХО: Сирия передавала в СБ ООН и ОЗХО данные о планируемой провокации 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 9 апреля. Сирийские власти передавали в Совбез ООН и ОЗХО данные о готовящейся провокации с использованием хлора, сообщил постпред РФ при ОЗХО.
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