Ещё
Мэй заявила о необходимости привлечь к ответственности виновных в химатаке в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэй заявила о необходимости привлечь к ответственности виновных в химатаке в Сирии 

ТАСС 36 минут назад
Фото: Парламентская газета
ЛОНДОН, 10 апреля. /ТАСС/. Виновные в предполагаемой химической атаке в сирийской Думе должны быть привлечены к ответственности.
Об этом во вторник в эфире телеканала Sky News заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
"Нападение, которое произошло в Думе, является варварской атакой. Мы безотлагательно работаем с нашими союзниками и партнерами, чтобы установить, что там произошло. Мы считаем, что виновные должны быть привлечены к ответственности", — сказала она.
Мэй заявила, что обсудила ситуацию в Сирии с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а сегодня также поговорит по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Британский премьер уклонилась от ответа на вопрос, присоединится ли Великобритания к возможным боевым действиям против сирийских правительственных сил, отметив, что проведет во вторник заседание Совета по национальной безопасности.
ТАСС: последние новости
В Госдуме объявили перерыв из-за поломки микрофона на трибуне для выступлений Путин призвал в полтора раза увеличить финансирование науки в РФ МИД РФ пригласил во вторник на встречу посла Израиля
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России298
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля176
Поставщики бытовой техники увеличивают цены283
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег90
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста92
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
05:37
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение