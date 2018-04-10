Мэй заявила о необходимости привлечь к ответственности виновных в химатаке в Сирии

ЛОНДОН, 10 апреля. / ТАСС /. Виновные в предполагаемой химической атаке в сирийской Думе должны быть привлечены к ответственности.

"Нападение, которое произошло в Думе, является варварской атакой. Мы безотлагательно работаем с нашими союзниками и партнерами, чтобы установить, что там произошло. Мы считаем, что виновные должны быть привлечены к ответственности", — сказала она.