Мэй заявила о необходимости привлечь к ответственности виновных в химатаке в Сирии 

ЛОНДОН, 10 апреля. /ТАСС/. Виновные в предполагаемой химической атаке в сирийской Думе должны быть привлечены к ответственности.
Об этом во вторник в эфире телеканала Sky News заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
"Нападение, которое произошло в Думе, является варварской атакой. Мы безотлагательно работаем с нашими союзниками и партнерами, чтобы установить, что там произошло. Мы считаем, что виновные должны быть привлечены к ответственности", — сказала она.
Мэй заявила, что обсудила ситуацию в Сирии с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а сегодня также поговорит по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Британский премьер уклонилась от ответа на вопрос, присоединится ли Великобритания к возможным боевым действиям против сирийских правительственных сил, отметив, что проведет во вторник заседание Совета по национальной безопасности.