Мэй, Трамп и Макрон заявили о необходимости ответить на химатаку в Сирии

"Премьер-министр провела сегодня отдельные телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они сошлись на том, что сообщения о химической атаке в Сирии в высшей степени достойны осуждения, и если они подтвердятся, то они являются очередным доказательством возмутительной жестокости режима Асада по отношению к собственному народу и полного пренебрежения своими юридическими обязательствами по неприменению подобного оружия", — говорится в сообщении.

Стороны пришли к выводу, что международное сообщество должно ответить, чтобы поддержать запрет на применение химоружия.