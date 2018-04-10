Ещё
Мэй, Трамп и Макрон заявили о необходимости ответить на химатаку в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина арестовала еще одно российское судно
Украина арестовала еще одно российское судно

Мэй, Трамп и Макрон заявили о необходимости ответить на химатаку в Сирии 

Газета.Ru 21 минуту назад
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о необходимости отреагировать на предполагаемую химатаку в Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя канцелярии британского премьера.
"Премьер-министр провела сегодня отдельные телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они сошлись на том, что сообщения о химической атаке в Сирии в высшей степени достойны осуждения, и если они подтвердятся, то они являются очередным доказательством возмутительной жестокости режима Асада по отношению к собственному народу и полного пренебрежения своими юридическими обязательствами по неприменению подобного оружия", — говорится в сообщении.
Стороны пришли к выводу, что международное сообщество должно ответить, чтобы поддержать запрет на применение химоружия.
Ранее сообщалось, что Россия намерена внести на голосование Совета Безопасности ООН два проекта резолюции по расследованию предполагаемых химатак в Сирии.
Газета.Ru: последние новости
Эрдоган раскритиковал слова Лаврова об Африне Песков рассказал о неконструктивной позиции США по Сирии Тулеева выдвинули на пост спикера парламента Кузбасса
 Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня59
Украина арестовала еще одно российское судно172
США отправляют ударную группу в Средиземное море889
Эрдоган раскритиковал Лаврова147
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока61
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение