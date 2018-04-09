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Мэй призвала привлечь к ответу осуществивших химатаку в Сирии
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Мэй призвала привлечь к ответу осуществивших химатаку в Сирии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Frank Augstein/AP
Премьер-министр Британии Тереза Мэй, комментируя информацию о химатаке в Сирии заявила, что полностью осуждает «варварское» применение химоружия, сообщает "Би-би-си".
Она отметила, что если подтвердится информация о том, что атаку осуществили сирийские власти, то «режим и его союзники, включая Россию, должны быть привлечены к ответственности».
"Мы экстренно работаем с нашими союзниками, чтобы оценить, что произошло", — сказала Мэй на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Дании Ларсом Локке Расмуссеном в Копенгагене.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что российские военные специалисты побывали на месте предполагаемой химической атаки в Сирии и не обнаружили следов химических веществ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делать выводы о возможном применении химоружия в Думе без проведения расследования неправильно и опасно.
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