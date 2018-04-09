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В ГП возмутились махинациями с питомцами Скрипалей
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В Генпрокуратуре возмутились махинациями с питомцами Скрипалей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Махинации с домашними питомцами Скрипалей являются возмутительными, и это следствие "истерики британских властей", заявил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Ранее министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства сообщило РИА Новости, что морские свинки были найдены умершими от жажды в оцепленном полицией доме Скрипаля, а кот был найден в таком состоянии стресса, что его пришлось усыпить. Все животные были кремированы в секретной лаборатории в Портон-Дауне. Один кот, по всей видимости, сбежал из оцепленного дома, его судьба пока неизвестна.
"Мне кажется это уже истерика со стороны британских властей и правоохранительных органов, больше я ничем разумным это объяснить не могу", — сказал Куренной, отвечая на вопрос, для чего были устроены "махинации" с животными Скрипалей.
"Думаю, что зоозащитники еще поиграют на этой теме и совершено правильно сделают, потому что ситуация возмутительная… Так просто для британских властей это не пройдет", — добавил Куренной.
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