В ВШЭ извинились за удаленное видео встречи с Песковым

Преподаватели ВШЭ извинились за удаленное видео встречи студентов с Песковым

Преподаватели департамента медиа Высшей школы экономики извинились перед студентами за удаление видеозаписи со встречи учащихся с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым . Открытое письмо, подписанное 21 педагогом, опубликовано на сайте ВШЭ.

«Несмотря ни на что студенты в сложившейся коллизии проявили качества настоящих журналистов, повели себя именно так, как мы их учили, и встали на защиту профессии. Мы не можем этому не радоваться. Считаем своим долгом принести студентам извинения за произошедшее», — говорится в тексте.

Авторы письма отметили, что произошедшее противоречит одному из профессиональных принципов распространения информации, согласно которому формат разговора определяется в начале, а не в конце.

«Когда статус интервью не определен заранее, отказ от публикации, независимо от оснований, является нарушением нормы журналистики», — подчеркнули преподаватели.

Педагоги добавили, что на фоне случившегося возникла необходимость детально прописать университетский регламент создания и публикации учебных теле— и радиопрограмм.