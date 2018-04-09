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В ВШЭ извинились за удаленное видео встречи с Песковым
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Преподаватели ВШЭ извинились за удаленное видео встречи студентов с Песковым 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Преподаватели департамента медиа Высшей школы экономики извинились перед студентами за удаление видеозаписи со встречи учащихся с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Открытое письмо, подписанное 21 педагогом, опубликовано на сайте ВШЭ.
«Несмотря ни на что студенты в сложившейся коллизии проявили качества настоящих журналистов, повели себя именно так, как мы их учили, и встали на защиту профессии. Мы не можем этому не радоваться. Считаем своим долгом принести студентам извинения за произошедшее», — говорится в тексте.
Авторы письма отметили, что произошедшее противоречит одному из профессиональных принципов распространения информации, согласно которому формат разговора определяется в начале, а не в конце.
«Когда статус интервью не определен заранее, отказ от публикации, независимо от оснований, является нарушением нормы журналистики», — подчеркнули преподаватели.
Педагоги добавили, что на фоне случившегося возникла необходимость детально прописать университетский регламент создания и публикации учебных теле— и радиопрограмм.
Встреча студентов ВШЭ с Дмитрием Песковым прошла 29 марта. Во время ток-шоу «В точку» пресс-секретарь президента рассказал о своем отношении к оппозиционеру Алексею Навальному и к скандалу вокруг обвинений в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах. Его выступление записывалось на камеру, но под конец программы выяснилось, что Песков против публикации своих слов. В итоге сотрудники университета удалили видеозапись. Сам чиновник говорил, что дело не в цензуре — «просто не договорились вначале».
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