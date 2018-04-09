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Генпрокуратура направила запрос в Британию по «делу Скрипалей»
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Генпрокуратура направила запрос в Британию по «делу Скрипалей» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Великобритания отказывается сотрудничать с Россией по громким инцидентам последних лет — по делам Березовского, Скрипаля, Литвиненко. Об этом заявил замгенпрокурора РФ Саак Карапетян.
"Во всех трех случаях власти отказывались от взаимодействия с Россией, исключая возможность оценки их объективности со стороны кого-либо", — цитирует Карапетяна РИА Новости.
Прокурор также подчеркнул, что текущее дело об отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля развивается по «антироссийскому сценарию», как и дела Березовского и Литвиненко. Карапетян указал, что этих случаях проводился «массированный вброс» бездоказательных обвинений в применении Россией на территории Великобритании отравляющих веществ.
Представитель Генпрокуратуры напомнил, что российские власти целый год добивались от британских коллег документов по делу о смерти Бориса Березовского, но до сих пор не получили никаких сведений. Карапетян отметил, что засекречивание хода расследования нарушает нормы международного права.
Как уточнил Саак Карапетян, Генпрокуратура в этот раз также направила в Великобританию официальный запрос по расследованию «дела Скрипалей». Но ответа пока нет.
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