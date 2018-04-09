Российские соотечественники в Бельгии направили письмо премьеру против высылки дипломатов 

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Украинские пограничники не пропустили экипаж судна "Норд" в Крым

Посольство РФ: Лондон прячет концы в воду при расследовании дела Скрипаля

Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы