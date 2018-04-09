Ещё
Лавров 9 апреля встретится с высланными из ряда стран российскими дипломатами
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Лавров 9 апреля встретится с высланными из ряда стран российскими дипломатами
ТАСС
1 час назад
Комментарии
МОСКВА
, 9 апреля. /
ТАСС
/. Министр иностранных дел
России
Сергей Лавров
встретится 9 апреля с российскими дипломатами, высланными из ряда западных стран. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.
"Встреча состоится сегодня", — информировали в дипведомстве.
ТАСС: последние новости
Посольство: Россия не позволит Швеции требовать от нее оправданий по "делу Скрипаля"
Погранслужба Украины обвинила дипломатов РФ в препятствовании их работе
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы
Ещё 2 источника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»
103
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии
273
Степаненко покидает Россию
64
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия
76
Швыряющая младенцев медработница попала на видео
33
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия
Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире
США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина
В мире
00:44
Лолита прокомментировала «грабли» Аллегровой
Шоу-бизнес
00:27
Волочковой чудом удалось избежать трагедии
Шоу-бизнес
01:12
Голый Панин усомнился в уме россиян
Шоу-бизнес
05:40
Первый канал раскрыл сокровенные тайны Пугачевой
Шоу-бизнес
01:44
В столице ненадолго похолодает
Общество
Новости Москвы
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
00:31
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Украина
Конфликты
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение