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Лавров 9 апреля встретится с высланными из ряда стран российскими дипломатами
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Лавров 9 апреля встретится с высланными из ряда стран российскими дипломатами 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 9 апреля с российскими дипломатами, высланными из ряда западных стран. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.
"Встреча состоится сегодня", — информировали в дипведомстве.
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