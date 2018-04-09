Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй

Генпрокуратура РФ обнародовала письма на имя Терезы Мэй, отправленные в тот период, когда британский премьер возглавляла МВД страны. Документы опубликованы в Telegram-канале ведомства.
В Генпрокуратуре заявили, что 4 августа 2010 года на имя Мэй было направлено личное письмо заместителя генпрокурора РФ. В письме говорилось о «ненадлежащем обеспечении британскими властями безопасности Владимира Терлюка и других участников уголовного процесса по делу в отношении Бориса Березовского, в том числе и Александра Литвиненко».
По словам представителей Генпрокуратуры, это письмо и все последующие обращения к Мэй остались без ответа.
В ведомстве подчеркнули, что до сих пор люди, совершившие нападение на Терлюка и его жену, не установлены.
Генпрокуратура РФ