Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй

Опубликована переписка Генпрокуратуры с Мэй

В Генпрокуратуре заявили, что 4 августа 2010 года на имя Мэй было направлено личное письмо заместителя генпрокурора РФ. В письме говорилось о «ненадлежащем обеспечении британскими властями безопасности Владимира Терлюка и других участников уголовного процесса по делу в отношении Бориса Березовского , в том числе и Александра Литвиненко ».

По словам представителей Генпрокуратуры, это письмо и все последующие обращения к Мэй остались без ответа.

В ведомстве подчеркнули, что до сих пор люди, совершившие нападение на Терлюка и его жену, не установлены.