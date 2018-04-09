В ГП сравнили дела Скрипаля и Литвиненко

Дела Скрипаля и Литвиненко раскручиваются по одному сценарию, заявили в ГП

"Антироссийская кампания в связи с сообщениями об отравлении бывшего офицера ГРУ Скрипаля и его дочери раскручивается британскими властями по провокационному сценарию, аналогичному тому, который уже использовался для бездоказательных обвинений в адрес Российской Федерации по поводу мнимого покушения на Бориса Березовского в Лондоне летом 2003 года и обстоятельств смерти в Великобритании Александра Литвиненко в ноябре 2006 года", — сказал он на брифинге в Москве.

Карапетян подчеркнул, что во всех трех случаях в качестве субъектов провокаций использовались лица, которые преследовались в России за совершение тяжких преступлений и выступали с заявлениями против российских властей — "таким образом, искусственно создавался ложный мотив для их физического устранения".