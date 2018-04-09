В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар

Сирия вправе нанести ответный удар по тем военным базам, с которых были запущены ракеты, атаковавшие сирийский военный аэродром в провинции Хомс, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами.
"Сегодня Сирия вправе нанести ответный удар по тем базам (с которых были запущены ракеты), если это со стороны коалиции, а я в этом не сомневаюсь, что это одна из стран коалиции, находящаяся в Сирии незаконно. Нанести удар по тем базам, которые находятся на территории САР, а также по территории того государства, с территории которого был нанесен соответствующий ракетный удар", — заявил парламентарий РИА Новости.
Источник, близкий к администрации США, ранее сообщил РИА Новости, что в настоящее время США не осуществляют военных операций против Сирии.
Минобороны РФ сообщило, что авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля — до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты.