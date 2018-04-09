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США обсудят новые антироссийские санкции
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США обсудят новые антироссийские санкции — СМИ 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: Reuters
Главным докладчиком на заседании будет Джон Болтон, известный своими радикальными взглядами на отношения с Россией.
Администрация США обсудит на этой неделе введение новых санкций в отношении РФ. Главным докладчиком на заседании будет новый советник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, который известен своими радикальными взглядами на отношения с Кремлем.
Как пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник, близкий к американскому Госдепартаменту, причиной новых решений по ограничительным мерам могут стать слухи о применении сирийскими войсками химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте — таким образом Белый дом собирается выразить свое недовольство поддержкой, которую РФ оказывает президенту Сирии Башару Асаду.
В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин, чье ведомство занимается в том числе вопросами международных санкций, заявил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможные варианты реакции на сообщения о химатаке в Думе в ближайшем будущем.
Напомним, в минувшую субботу боевики и оппозиционные официальному Дамаску силы, именующие себя правозащитными, заявили о химатаке, которую правительственные войска якобы осуществили в городе Дума в сирийской восточной Гуте.
После этого президент США Дональд Трамп раскритиковал Россию и Иран, которые поддерживают режим Башара Асада. По словам американского лидера, Дамаск заплатит «высокую цену» за предполагаемую химическую атаку.
В свою очередь РФ категорически отрицает причастность Дамаска к применению отравляющих веществ в Думе. Как заявили в МИД России, подобными обвинениями Запад готовит почву для возможного удара по сирийской армии, добившейся в Восточной Шуте значимых успехов.
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