Белый дом ответил на вопрос о возможном ударе по российским силам в Сирии 

США не исключают возможности нанесения удара по российским целям в Сирии, если это потребуется. Об этом во время пресс-брифинга заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает РБК.
Вопрос о возможной атаке на российских военных, действующих в Сирии, представителю Белого дома задали журналисты. «Мы рассматриваем все варианты», — ответила Сара Сандерс. При этом она подчеркнула, что в Вашингтоне считают Россию ответственной за химическую атаку в Сирии наравне с Дамаском.
Также Сандерс отметила, что Россия за последнее время зарекомендовала себя как «отрицательный персонаж». Вместе с тем на вопрос журналистов о том, считает ли Вашингтон Россию своим врагом, представитель Белого дома отказалась дать однозначный ответ. Сандерс пояснила, что «России необходимо помочь нам определиться в этом», и окончательный ответ на этот вопрос даст поведение Москвы в будущем. «Мы надеемся, что они больше не будут играть роль отрицательных персонажей и изменят свое поведение. Но роль в определении этого должна будет сыграть [сама] Россия», — заявила она.