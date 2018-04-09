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Глава МИД КНДР прибыл с визитом в Москву
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Глава МИД КНДР прибыл с визитом в Москву 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Глава МИД КНДР Ли Ён Хо прибыл с визитом в Москву.
Как стало известно корреспонденту ТАСС, министр иностранных дел КНДР прилетел в один из столичных аэропортов регулярным рейсом из Ашхабада, где находился с визитом ранее.
Ранее в МИД РФ сообщили, что 10 апреля в российской столице состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств России и КНДР Сергея Лаврова и Ли Ён Хо. Министры обсудят развитие двустороннего сотрудничества и ситуацию на Корейском полуострове.
В посольстве КНДР в Москве пока не уточнили программу визита главы МИД, который, как ожидается, будет находиться в России с 9 по 11 апреля.
ТАСС: последние новости
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