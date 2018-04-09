Чайка: «Преступников могут оставить себе, но деньги пусть вернут»

Российский генпрокурор Юрий Чайка потребовал от Лондона вернуть России более 500 млрд рублей. Такую сумму, по его словам, вывезли из страны эмигрировавшие в Великобританию россияне. Он отметил, что «это лишь прямой ущерб. Масштаб выведенных ими за границу средств значительно больше». По данным генпрокурора, с 2002 года Россия направила Великобритании запрос о выдаче более 60 человек, осужденных на родине за экономические преступления.

Прислушается ли Лондон к просьбам Чайки? Вот что говорит доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули:

«Вероятность того, что британцы это воспримут как руководство к действию, равна нулю. В силу того, что сейчас этот призыв Чайки выглядит крайне конъюнктурным, и в силу того, что Чайка находится в числе тех, кто подозревается в коррупционных темах и отмывании денег на Западе, со стороны Чайки это можно считать не более, чем пропагандистским, но немножко наивным поводом. Чисто юридически у англичан нет ни малейшего основания возвращать эти деньги, потому что, в соответствии с британским законодательством, либо они там находятся легально, поскольку британский налоговый режим предполагает, что бизнесмены могут держать деньги под юрисдикцией британской короны, либо, если эти деньги незаконно нажиты, возникает вопрос, откуда они были выведены. Предположим, российские бизнесмены, которые будут обвиняться в подобного рода схемах, так или иначе будут подозреваться в аффилированности с российской же властью, после этого возвращать деньги в Россию под юрисдикцию этой власти британцы не будут, это просто смешно».

Чайка напомнил, что в Британии уже начал действовать закон о криминальных финансах, обязывающий любого иностранца объяснять происхождение своих активов.

«Мы очень надеемся на то, что этот закон будет применяться британскими властями в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не по принципу «грабь награбленное». Преступников могут оставить себе, но деньги пусть вернут. Это наши деньги», — заявил генпрокурор.

Закон о криминальных финансах коснется в основном чиновников и бизнесменов, которые живут в России или же попали под санкции. Вот какое мнение высказал партнер Paragon Advice Group Александр Захаров

«Если говорить о тех лицах, которые не являются подсанкционными, которые позиционируют себя как реальные коммерсанты, которые пострадали от правоохранительной системы России, то, скорее всего, их капиталы будут радостно приняты на территории США, их финансовыми институтами. Так и было, так есть сейчас. Очень значительные капиталы находятся в США, поэтому в Великобритании их не стоит искать, и в любом случае подобные высказывания со стороны должностных лиц России выглядят как такая политическая риторика, как и со стороны неуполномоченных лиц в лице министра иностранных дел Джонсона по поводу того, что мы всех арестуем, высечем и все остальное. Существует законный порядок определения, что является незаконными финансами, незаконными доходами, существует порядок ареста, изъятия и конфискации такого имущества. В любом случае риски ареста за рубежом активов и имущества намного ниже, чем в России».

Большинству предпринимателей, кто по разным причинам эмигрировал в Великобританию, бояться нечего: если бы их деньги были нечистыми, они бы уже сидели, говорит живущий в Лондоне бизнесмен Алексей Шматко , которого обвиняют в хищении из бюджета России 50 млн рублей:

«Деньги — это такая субстанция, которую нельзя загнать палкой или каким-то другим насильственным методом туда, куда им неохота. Деньги живут там, где им удобнее, комфортнее и спокойнее. Абсолютно честно могу сказать, что я могу за каждую свою копеечку, пенс или цент отчитаться. Претензий со стороны Великобритании к моим деньгам или к моим активам нет».

В понедельник, 9 апреля, Генпрокуратура пообещала обнародовать ряд важных материалов о россиянах, эмигрировавших в Великобританию. В частности, о бывшем сотруднике ФСБ Александре Литвиненко.