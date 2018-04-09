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В СФ заявили о необходимости ответа на санкции США
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В Совфеде заявили о необходимости ответных мер на санкции США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал расширение американским Минфином антироссийских санкций и заявил о необходимости разработки ответных мер на каждый недружественный шаг со стороны США. Об этом сообщает RT.
По его словам, беспрецедентно жесткие санкции являются целенаправленной, последовательной и рассчитанной на длительную перспективу линией на сдерживание российской стороны как самостоятельного игрока на международной арене.
"Эта линия будет продолжаться до тех пор, пока Россия не пойдет на попятную и согласится, что в мире существует исключительная нация — американская нация, которая имеет монополию на то, чтобы управлять миром. Понятно, что этого добиться невозможно ни при каких обстоятельствах — это значит, что нас ждет долгая и изнурительная история взаимного противостояния", — пояснил Косачев.
Он подчеркнул, что Россия должна отвечать на все такие действия и демонстрировать, что говорить с ней языком ультиматумов, шантажа и угроз не имеет смысла.
"Какими будут ответные меры на этот раз — это вопрос серьезной, глубокой межведомственной проработки, она сейчас идет. Я с ожиданием отношусь к этому процессу, и я уверен, что ответные меры должны быть и будут обязательно"", — добавил Косачев.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что санкции и санкционные списки — попытка сдержать развитие России.
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