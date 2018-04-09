«Дело Скрипалей» сеет раздор в британских властях

Сообщения СМИ о газовой атаке в сирийском городе Дума и последовавшие обвинения США , в том числе и России , отвлекли внимание американской прессы от «дела Скрипаля» и возможного вмешательства в выборы 2016 года, но ненадолго, сообщает спецкор Североамериканского бюро НСН.

Американские СМИ отмечают, что президент США Дональд Трамп впервые обвинил лично президента России Владимира Путина . Глава Белого дома написал в Twitter, что «президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку Животного Асада», и что «будет заплачена большая цена». До этого Трамп часто подвергался критике за нежелание критиковать российского лидера, в частности, за приписываемое России вмешательство в президентские выборы США в 2016 году.

Пока американские власти вводят санкции против России за возможное вмешательство в избирательную систему США, активисты из киберпространства решили нанести свой удар. В конце минувшей недели, на российских компьютерах появилось сообщение «Не трогайте наши выборы», после чего появился флаг США. Сообщается, что атаке подверглись около 168 тысяч систем преимущественно в российском сегменте Интернета, а также в Иране. «Хакеры-мстители», как окрестили их американские СМИ, заявили изданию Motherboard что, они устали от атак со стороны хакеров, поддерживаемых правительствами, на США и другие страны, и хотели послать сообщение об этом.

Тем временем, отравленные 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль идут на поправку, сообщают британские СМИ. Газета The Guardian отмечает, что показания Скрипалей могут быть очень важными в подтверждении заявления правительства о «высокой вероятности» ответственности России за покушение на них. В России эксперты уже готовятся к использованию показаний граждан РФ в политических целях.

Глава британского МИД Борис Джонсон накануне обвинил Корбина в помощи Кремлевской пропаганде, сообщает Bloomberg . По словам Джонсона, Корбин играет в «игру Путина», предоставляя российской пропаганде о том, что Россия не причастна к отравлению бывшего двойного агента на территории Великобритании, ложный авторитет. Джонсон обвинил оппозиционного лидера в использовании риторики левого сектора о «симпатии к любой стране, любому движению, какому бы неприятному, которые враждебно настроены по отношению к Великобритании». Британский министр иностранных дел также назвал Корбина «полезным идиотом Кремля».

Накануне Борис Джонсон призвал Россию «не препятствовать расследованию химатаки в Думе».