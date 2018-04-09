«Дело Скрипалей» сеет раздор в британских властях 

Сообщения СМИ о газовой атаке в сирийском городе Дума и последовавшие обвинения США, в том числе и России, отвлекли внимание американской прессы от «дела Скрипаля» и возможного вмешательства в выборы 2016 года, но ненадолго, сообщает спецкор Североамериканского бюро НСН.
Американские СМИ отмечают, что президент США Дональд Трамп впервые обвинил лично президента России Владимира Путина. Глава Белого дома написал в Twitter, что «президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку Животного Асада», и что «будет заплачена большая цена». До этого Трамп часто подвергался критике за нежелание критиковать российского лидера, в частности, за приписываемое России вмешательство в президентские выборы США в 2016 году.
Пока американские власти вводят санкции против России за возможное вмешательство в избирательную систему США, активисты из киберпространства решили нанести свой удар. В конце минувшей недели, на российских компьютерах появилось сообщение «Не трогайте наши выборы», после чего появился флаг США. Сообщается, что атаке подверглись около 168 тысяч систем преимущественно в российском сегменте Интернета, а также в Иране. «Хакеры-мстители», как окрестили их американские СМИ, заявили изданию Motherboard что, они устали от атак со стороны хакеров, поддерживаемых правительствами, на США и другие страны, и хотели послать сообщение об этом.
Тем временем, отравленные 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль идут на поправку, сообщают британские СМИ. Газета The Guardian отмечает, что показания Скрипалей могут быть очень важными в подтверждении заявления правительства о «высокой вероятности» ответственности России за покушение на них. В России эксперты уже готовятся к использованию показаний граждан РФ в политических целях.
Стоит отметить, что официальную позицию Великобритании по обвинению России в отравлении Скрипалей разделяют не все представители британской власти. Например, Джереми Корбин, лидер Лейбористов, второй по количеству мест в британском парламенте партии после Консерваторов во главе с Терезой Мэй, изначально призывал не делать поспешных выводов об источнике вещества, использованного в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.
Глава британского МИД Борис Джонсон накануне обвинил Корбина в помощи Кремлевской пропаганде, сообщает Bloomberg. По словам Джонсона, Корбин играет в «игру Путина», предоставляя российской пропаганде о том, что Россия не причастна к отравлению бывшего двойного агента на территории Великобритании, ложный авторитет. Джонсон обвинил оппозиционного лидера в использовании риторики левого сектора о «симпатии к любой стране, любому движению, какому бы неприятному, которые враждебно настроены по отношению к Великобритании». Британский министр иностранных дел также назвал Корбина «полезным идиотом Кремля».
Накануне Борис Джонсон призвал Россию «не препятствовать расследованию химатаки в Думе».