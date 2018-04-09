Косачев оценил выборы в Венгрии

Косачев: жители Венгрии на прошедших выборах отдали голоса за самодостаточную политику

"Результаты говорят сами за себя — венгерский народ в своем большинстве поддержал линию ФИДЕС и лично Виктора Орбана на отстаивание национальных интересов Венгрии в общем контексте обязательств перед Евросоюзом и НАТО. Эта линия, если немного упростить, заключается в следующем: мы солидарны с нашими партнерами до тех пор, пока это не противоречит нашим интересам", — сказал Косачев.

По его мнению, эта линия ответственная и прагматичная. Сенатор охарактеризовал ее как проевропейскую, а не антиевропейскую в конечном счете, так как "национальных интересов в Европе никто не отменял".

"И чем больше будет в Европе стран, способных проводить независимую и самодостаточную политику, тем легче будет решать задачу строительства действительно объединенной Европы, включая Россию, а не Европы "для своих и для чужих", как это пытаются сейчас делать действующие на континенте два замкнутых блока — НАТО и Евросоюз", — отметил Косачев.

Правящая коалиция, в которую входят партия "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" и Христианско-демократическая народная партия во главе с действующим премьер-министром Виктором Орбаном, побеждает на очередных всеобщих выборах в Государственное собрание (парламент) Венгрии, набрав 48,64% голосов, и получает конституционное большинство в две трети депутатских мандатов (133 из 199). Об этом сообщили в понедельник в Национальном избирательном комитете Венгрии по итогам подсчета 95,1% голосов.