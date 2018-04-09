Ещё
Косачев оценил выборы в Венгрии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Косачев: жители Венгрии на прошедших выборах отдали голоса за самодостаточную политику 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Победа правящей коалиции во главе с действующим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на парламентских выборах говорит о поддержке населения ответственной и прагматичной линии на отстаивание национальных интересов страны в общем контексте обязательств перед Евросоюзом и НАТО. Такое мнение высказал в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС глава комитета Совета Федерации Константин Косачев.
"Результаты говорят сами за себя — венгерский народ в своем большинстве поддержал линию ФИДЕС и лично Виктора Орбана на отстаивание национальных интересов Венгрии в общем контексте обязательств перед Евросоюзом и НАТО. Эта линия, если немного упростить, заключается в следующем: мы солидарны с нашими партнерами до тех пор, пока это не противоречит нашим интересам", — сказал Косачев.
По его мнению, эта линия ответственная и прагматичная. Сенатор охарактеризовал ее как проевропейскую, а не антиевропейскую в конечном счете, так как "национальных интересов в Европе никто не отменял".
"И чем больше будет в Европе стран, способных проводить независимую и самодостаточную политику, тем легче будет решать задачу строительства действительно объединенной Европы, включая Россию, а не Европы "для своих и для чужих", как это пытаются сейчас делать действующие на континенте два замкнутых блока — НАТО и Евросоюз", — отметил Косачев.
Правящая коалиция, в которую входят партия "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" и Христианско-демократическая народная партия во главе с действующим премьер-министром Виктором Орбаном, побеждает на очередных всеобщих выборах в Государственное собрание (парламент) Венгрии, набрав 48,64% голосов, и получает конституционное большинство в две трети депутатских мандатов (133 из 199). Об этом сообщили в понедельник в Национальном избирательном комитете Венгрии по итогам подсчета 95,1% голосов.
Орбан впервые возглавил кабинет министров в 1998-2002 годах, в настоящее время занимает пост премьер-министра второй срок подряд с 2010 года. Победа на выборах 2018 года позволит ему встать у руля правительства в четвертый раз.
ТАСС: последние новости
Посольство: Россия не позволит Швеции требовать от нее оправданий по "делу Скрипаля" Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы В СБ ООН по инициативе РФ 9 апреля пройдет заседание по угрозе международному миру
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты644
Степаненко покидает Россию50
Россия ответила на переезд Скрипалей в США157
США захотели сталинского «бога войны»29
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»16
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
04:56
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:42
Степаненко покидает Россию
Шоу-бизнес Другое
00:09
Россия ответила на переезд Скрипалей в США
Политика
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:51
Экс-тёща забросала камнями футболиста
Происшествия Криминал
01:00
Тимати оконфузился от волнения
Шоу-бизнес
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение