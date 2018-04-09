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Пушков ожидает что новый Карибский кризис возникнет в Сирии
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Пушков ожидает что новый Карибский кризис возникнет в Сирии 

Свободная пресса 26 минут назад
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков полагает, что Сирия — это наиболее вероятное в данный момент место, где пересечение интересов России и США может привести к угрозе полномасштабной войны.
«Сирия — наиболее вероятное, но не единственное место, где может возникнуть новый Карибский кризис. Избежать этого — главная задача сегодня», — написал сенатор на своей странице в Twitter.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил президента РФ Владимира Путина и руководство Ирана в поддержке «режима Башара Асада».
«Многие погибли, включая женщин и детей, в бездумной химической атаке в Сирии. Зона поражения оцеплена и окружена армией Сирии, которая делает её совершенно недоступной извне. Президент Путин, Россия и Иран ответственны в поддержке Зверя Асада. Придётся заплатить большую цену», — написал он Трамп.
Эта реплика стала продолжением информационной атаки, в ходе которой США в очередной раз возложили на Россию ответственность за возможное применение правительственными войсками химического оружия в Сирии.
В свою очередь генерал-майор Юрий Евтушенко — начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии — опроверг все обвинения США и их союзников в том, что сирийские правительственные войска якобы применили в Восточной Гуте против боевиков бомбы с хлором.
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