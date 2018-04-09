Пушков ожидает что новый Карибский кризис возникнет в Сирии

«Сирия — наиболее вероятное, но не единственное место, где может возникнуть новый Карибский кризис. Избежать этого — главная задача сегодня», — написал сенатор на своей странице в Twitter.

«Многие погибли, включая женщин и детей, в бездумной химической атаке в Сирии. Зона поражения оцеплена и окружена армией Сирии, которая делает её совершенно недоступной извне. Президент Путин, Россия и Иран ответственны в поддержке Зверя Асада. Придётся заплатить большую цену», — написал он Трамп.

Эта реплика стала продолжением информационной атаки, в ходе которой США в очередной раз возложили на Россию ответственность за возможное применение правительственными войсками химического оружия в Сирии.

В свою очередь генерал-майор Юрий Евтушенко — начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии — опроверг все обвинения США и их союзников в том, что сирийские правительственные войска якобы применили в Восточной Гуте против боевиков бомбы с хлором.