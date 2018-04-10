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Посольство РФ: британский МИД отказался комментировать расследование по делу Скрипалей
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Посольство РФ: британский МИД отказался комментировать расследование по делу Скрипалей 

ТАСС 1 час назад
Фото: Реальное время
МИД Великобритании отказался комментировать ведение расследования по делу Скрипалей — посольство РФ в Лондоне.
ТАСС: последние новости
Удары США и союзников по объектам правительственных сил в Сирии. Досье Представитель России в СБ ООН выступит первым на заседании по ситуации в Сирии В НАТО заявили, что у них нет оснований не доверять Великобритании по делу Скрипалей
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