Ещё
В Госдуме предложили проверить крымских чиновников на полиграфе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме предложили проверить крымских чиновников на полиграфе 

Украина.ру 44 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
«Крымских чиновников необходимо в кратчайшие сроки проверить на предмет наличия имущества на Украине и в принципе за рубежом. Госслужащие, у которых эти факты подтвердятся, могут стать объектами вербовки иностранных спецслужб. Госслужащие должны пройти собеседование на полиграфе», — сказал он РИА Новости.
Бальбек предположил, что у некоторых чиновников имущество может быть записано на родственников или родителей.
«Угроза потерять недвижимость или бизнес за пределами Крыма может стать главным фактором на пути к предательству своей страны. Ну а если откроются факты, что госслужащий не указал все источники своих доходов, в том числе за рубежом, то нужно в принципе вносить изменения в кадровую политику. Что называется, ничего личного, только логика и факты», — отметил депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина до сих пор считает полуостров своей территорией.
Украина.ру: последние новости
Мирзаян: Олигархи, несущие убытки из-за перекрытия Керченского пролива, быстро объяснят Порошенко, что нужно освободить «Норд» Захарова объяснила, зачем Запад вводит санкции против России МИД РФ: Европа не понимает позицию США по «Северному потоку — 2»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Степаненко покидает Россию59
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1121
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»73
Швыряющая младенцев медработница попала на видео21
Степаненко покидает Россию94
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев обрушился на российскую медицину
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
02:43
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
Шоу-бизнес
04:59
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
01:52
Скончалась Лейла Абашидзе
Шоу-бизнес Происшествия
00:57
Умер озвучивший «Винни-Пуха» актер
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение