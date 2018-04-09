В Госдуме предложили проверить крымских чиновников на полиграфе

Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Крымских чиновников необходимо в кратчайшие сроки проверить на предмет наличия имущества на Украине и в принципе за рубежом. Госслужащие, у которых эти факты подтвердятся, могут стать объектами вербовки иностранных спецслужб. Госслужащие должны пройти собеседование на полиграфе», — сказал он РИА Новости

Бальбек предположил, что у некоторых чиновников имущество может быть записано на родственников или родителей.

«Угроза потерять недвижимость или бизнес за пределами Крыма может стать главным фактором на пути к предательству своей страны. Ну а если откроются факты, что госслужащий не указал все источники своих доходов, в том числе за рубежом, то нужно в принципе вносить изменения в кадровую политику. Что называется, ничего личного, только логика и факты», — отметил депутат.