Крымских чиновников предложили проверить поглиграфом

В Госдуме предложили проверить крымских чиновников детектором лжи

"Крымских чиновников необходимо в кратчайшие сроки проверить на предмет наличия имущества на Украине и в принципе за рубежом. Госслужащие, у которых эти факты подтвердятся, могут стать объектами вербовки иностранных спецслужб. Госслужащие должны пройти собеседование на полиграфе", — заявил Бальбек РИА Новости.

Парламентарий также предположил, что у некоторых чиновников имущество записано на родственников или родителей. Таким образом, по мнению Бальбека, завтра эти люди могут оказаться в "финансовой ловушке".