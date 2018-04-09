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Крымских чиновников предложили проверить поглиграфом
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В Госдуме предложили проверить крымских чиновников детектором лжи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек ("Единая Россия") предложил проверить всех крымских чиновников, в том числе при помощи детектора лжи, на предмет наличия имущества за рубежом, в частности, на Украине.
"Крымских чиновников необходимо в кратчайшие сроки проверить на предмет наличия имущества на Украине и в принципе за рубежом. Госслужащие, у которых эти факты подтвердятся, могут стать объектами вербовки иностранных спецслужб. Госслужащие должны пройти собеседование на полиграфе", — заявил Бальбек РИА Новости.
Парламентарий также предположил, что у некоторых чиновников имущество записано на родственников или родителей. Таким образом, по мнению Бальбека, завтра эти люди могут оказаться в "финансовой ловушке".
"Угроза потерять недвижимость или бизнес за пределами Крыма может стать главным фактором на пути к предательству своей страны. Ну а если откроются факты, что госслужащий не указал все источники своих доходов, в том числе за рубежом, то нужно в принципе вносить изменения в кадровую политику. Что называется, ничего личного, только логика и факты", — подчеркнул депутат.
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