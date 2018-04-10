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Трамп и Мэй обсудили по телефону ситуацию в Сирии
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Трамп и Мэй обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Говорит Москва
1 час назад
Фото:
Национальная Служба Новостей
Комментарии
Об этом говорится в заявлении Белого дома.
Дональд Трамп
и
Тереза Мэй
договорились не допустить использование химического оружия в дальнейшем.
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