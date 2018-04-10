Ещё
Трамп и Мэй обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина арестовала еще одно российское судно
Украина арестовала еще одно российское судно

Трамп и Мэй обсудили по телефону ситуацию в Сирии 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Об этом говорится в заявлении Белого дома.
Дональд Трамп и Тереза Мэй договорились не допустить использование химического оружия в дальнейшем.
Говорит Москва: последние новости
В МИДе РФ надеются избежать прямого столкновения с США в Сирии Генпрокурор России назвал незаконным получение Березовским убежища в Британии В Кремле заявили об отсутствии конкретики относительно встречи Путина с Трампом
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина арестовала еще одно российское судно182
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня60
США отправляют ударную группу в Средиземное море898
Эрдоган раскритиковал Лаврова147
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока62
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение