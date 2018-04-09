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Мэй обсудит «российскую угрозу» в Скандинавии
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Мэй обсудит «российскую угрозу» в Скандинавии 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В понедельник, 9 апреля, британский премьер-министр Тереза Мэй обсудит со своими коллегами в Дании и Швеции «продолжающуюся угрозу международной безопасности со стороны России» в связи с отравлением в Солсбери, сообщает The Guardian. Мэй совершит однодневный визит в Скандинавские страны, которые вошли в число 28 стран, выславших российских дипломатов, подозреваемых в работе на органы разведки, отмечает британская газета. Премьер-министр Великобритании обсудит сотрудничество по таким вопросам как безопасность и обороноспособность с премьер-министрами Дании и Швеции, также как и торговлю и Brexit.
Напомним, 4 марта в английском городе Солсбери был отравлен вместе с дочерью Сергей Скрипаль, экс-полковник ГРУ, работавший на британскую разведку. Великобритания заявила о «высокой вероятности» причастности России к инциденту. Как сообщают СМИ, Сергей и его дочь Юлия Скрипаль идут на поправку.
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