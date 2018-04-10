Как в России отнеслись к совету «источника из Белого дома» не ехать на ЧМ

Британские СМИ со ссылкой на неназванного представителя администрации Дональда Трампа сообщили о «рекомендации» иностранным болельщикам не посещать чемпионат мира по футболу 2018 года. В России эту информацию восприняли скептически. В России представители власти и спортивные чиновники подчеркнули, что, несмотря на попытки СМИ очернить Москву и предстоящий турнир, «американские ястребы не смогут испортить праздник спорта». Фанаты из Великобритании и США будут в полной безопасности во время мундиаля, добавили в Госдуме.

«Видим в этом не чрезмерную заботу о безопасности собственных граждан»

До чемпионата мира по футболу остаётся около двух месяцев. Совсем скоро сборные планеты приедут в Россию, чтобы побороться за звание сильнейшей команды. Помимо спортсменов, ожидается прибытие огромной армии болельщиков со всего света, которые будут поддерживать свои национальные команды.

Сборная США не смогла квалифицироваться на чемпионат мира в России. Подопечные Брюса Арены заняли лишь предпоследнее, пятое место в ходе заключительного этапа отборочного турнира к мундиалю, уступив путёвки Мексике, Коста-Рике и Панаме. Несмотря на это, американские болельщики не отказались от поездки на турнир и по состоянию на апрель являются самой многочисленной группой иностранных фанатов. На данный момент билеты на мировое первенство приобрели 16,4 тыс. человек.

Однако в Белом доме посчитали нужным предупредить соотечественников об опасностях, которые якобы могут поджидать их во время визита в Россию. Так, один из высокопоставленных представителей американской администрации посоветовал фанатам принять взвешенное решение о поездке на ЧМ-2018.

«Я бы подумал дважды, потому что у нас не будет такой же возможности защищать наших граждан или даже решать обычные консульские вопросы», — приводит британская The Guardian слова представителя Белого дома.

Неназванный источник из администрации Трампа упоминает о напряжённых отношениях между странами из-за ситуации, связанной с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания, не дожидаясь результатов расследования, обвинила в этом Россию и приняла решение о высылке из страны российских дипломатов. Позднее её примеру последовал ряд других стран, в том числе США.

Примечательно, что ранее свои опасения относительно посещения чемпионата мира высказали в Великобритании и Австралии. В частности, МИД Соединённого Королевства предупредил своих болельщиков о возможном наличии «антибританских настроений» в России, а также о возможных притеснениях. Австралийское правительство обратилось к своим фанатам с призывом «следить за политической обстановкой, оставаться бдительными, обходить стороной протестные демонстрации и стараться не комментировать публично политические события».

Представитель Белого дома также отметил, что любое крупное спортивное событие привлекает внимание террористов, добавив, что из-за сложной политической ситуации взаимодействие с Россией по данному вопросу осуществляется не так успешно, как раньше.

«Мы пытаемся сотрудничать с Россией в сфере борьбы с терроризмом. Любое крупное спортивное событие является мишенью независимо от того, в какой стране оно проходит. Сейчас у нас гораздо меньше возможностей для сотрудничества, так как Россия выслала тех людей, которые уполномочены заниматься подобными задачами», — добавил он.

В России к этим опасениям отнеслись скептически. По мнению посольства страны в Вашингтоне, у подобных призывов со стороны американского правительства существуют скрытые мотивы.

«Видим в этом не чрезмерную заботу о безопасности собственных граждан, а опасение, что огромному количеству американцев и англичан понравится Россия, её города и российский народ. Угроза на самом деле есть — угроза в том, что значительная часть населения на Западе перестанет верить ежедневной антироссийской пропаганде», — говорится в комментарии дипмиссии.

Также в посольстве прокомментировали тот факт, что более 16 тыс. болельщиков из США приобрели билеты на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Это не может нас не радовать. Несмотря на массированную русофобскую кампанию в ведущих американских СМИ (а может, и благодаря ей), интерес к нашей стране растёт», — добавили в посольстве.

Вопрос обеспечения безопасности на мундиале в России прокомментировал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. По его словам, болельщикам из других стран не стоит беспокоиться за свою жизнь перед визитом на чемпионат мира.

«Разумеется, в России безопасно. А во время чемпионата мира по футболу будет ещё безопаснее, потому что местные власти прекрасно понимают всю важность этого мероприятия и хотят продемонстрировать гостеприимство своей страны. Для обеспечения безопасности на мундиале принимаются беспрецедентные меры. В России будут созданы все условия для того, чтобы турнир прошёл в очень спокойной обстановке. Поэтому люди, которые хотят насладиться футбольным зрелищем и летними деньками, пусть приезжают в Россию. Те, кому нужны стычки и тому подобное, пусть остаются дома», — заявил Инфантино в интервью «Шоу Петера Шмейхеля» на RT.

Он также выразил мнение, что некоторые силы пытаются дестабилизировать обстановку в преддверии ЧМ-2018.

«Мы сосредоточились на футболе. В этом главный секрет и ключ к успеху. Необходимо, чтобы в центре внимания была игра. К сожалению, в мире достаточно людей, которые пытаются внести раскол, посеять раздор или вызвать споры, но нам надо постараться всех объединить. И футбол как раз помогает сплотить людей», — добавил глава ФИФА.

«Пытаются представить Россию в неприглядном свете»

По мнению заместителя председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерия Газзаева, опасения американского правительства безосновательны.

«Великобритания и Америка провоцируют и делают подобные вбросы. Под ними нет никаких оснований. Более того, Кубок конфедераций наглядно продемонстрировал, насколько высокоорганизованно проходил этот турнир. Мы приглашаем всех болельщиков приехать и познакомиться с достопримечательностями нашей страны, посмотреть футбол и проникнуться атмосферой чемпионата мира. Я думаю, что эти заявления будут поступать до начала мундиаля, а потом всё прекратится», — заявил Газзаев в разговоре с RT.

Бывший тренер московского ЦСКА также обратил внимание на дружелюбное отношение со стороны российских болельщиков, которое они показали во время Кубка конфедераций 2017 года. По его мнению, западные страны, публикуя подобные заявления, преследуют единственную цель.

«Вы видите, как все придумывают какие-то небылицы. Это делается для того, чтобы представить Россию, которая сейчас активно развивается во всех областях, в неприглядном свете. Поэтому постоянная клевета сегодня способствует тому, чтобы сорвать чемпионат мира. Начиная с 2010 года, когда мы получили право проводить мундиаль, англичане и американцы снимают фильмы, представляющие российских болельщиков в негативном свете, делают вбросы политического характера. Не нужно ничему удивляться, как и придавать этому значение. Нужно готовиться к турниру и показать всему миру, как тепло здесь встречают гостей. Россия всегда отличалась благородством и высокой организацией. Сколько турниров и крупных соревнований мы проводили — и никогда никаких проблем не возникало», — сказал Газзаев.

Он также добавил, что некоторые страны «цепляются за любую возможность очернить Россию и её болельщиков».

«Заокеанские ястребы не испортят праздник спорта»

Глава Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв выразил солидарность с мнением российского посольства в Вашингтоне. По его мнению, в США боятся, что американским болельщикам понравится страна — хозяйка ЧМ-2018.

«Я согласен с тем, что руководители американского правительства действительно переживают, ведь те болельщики и любители футбола, которые посетят чемпионат мира, увидят, что в России нет ничего ужасного — того, что им пытаются внушить СМИ или руководство страны. Они смогут убедиться, что тут любят спорт, доброжелательная атмосфера, добрые люди, что тут безопасно. Я буквально позавчера общался с оргкомитетом ЧМ-2018 и с удовольствием для себя узнал, что почти все билеты проданы. И из них более половины куплено иностранными гражданами», — сказал Свищёв в разговоре с RT.

Депутат считает, что продажам билетов может способствовать даже та плохая реклама, которую пытаются делать России «западные оппоненты».

«Конечно же, те иностранные граждане, которые приедут, будут в безопасности. Что бы там ни придумывали заокеанские коршуны и ястребы, они не смогут испортить праздник спорта. И ради справедливости надо сказать, футбол в США — не самый популярный вид спорта. Поэтому я не думаю, что огромное количество американцев мечтают приехать именно на чемпионат мира. При этом мы их всегда ждём в России и создадим условия», — отметил депутат.

Глава ФКР добавил, что политика не должна влиять на спорт, а также напомнил, что «американский народ всегда любил ездить в Россию».

«К сожалению, сейчас все эти проблемы с визами и с МИД немного отбросили наши взаимоотношения назад. Но жизнь такая, надо с этим мириться. Я уверен, всё будет нормально. Такие соревнования, как чемпионат мира, как раз и созданы для того, чтобы рушить барьеры и решать какие-то политические разногласия. Но впутывать политику в спорт неприемлемо», — заключил Свищёв.