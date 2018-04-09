Администрация США призывает британских фанатов «дважды подумать», прежде чем ехать на ЧМ-2018 в Россию

Британским и американским футбольным болельщикам рекомендовано воздержаться от поездки на чемпионат мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Об этом, по данным

США, Москва В Белом доме пояснили, что представители британских и американских диппредставительств в РФ не смогут в обычном режиме помогать своим согражданам, после того как часть дипломатов была выслана российскими властями из-за "дело Скрипаля". Как сообщалось, в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании

выслала

23 британских и 60 американских дипломатов, включая тех, которые работали в посольствах.

— Австралийцам советуют трижды подумать, стоит ли ехать на ЧМ-2018 в Россию

"У нас не будет прежней возможности защищать наших граждан или даже вести обычную консульскую деятельность", — рассказал The Telegraph на условиях анонимности высокопоставленный представитель администрации США. Он подчеркнул, что американцам и британцам стоит «дважды подумать» прежде чем решаться на такую поездку. Поклонникам футбола, которые все-таки приедут в России, но заболеют или получат травмы и будут нуждаться в срочной отправке домой, консульская помощь во время чемпионата не гарантируется, уточнил один из чиновников. По его словам, оперативная помощь гражданам Великобритании и США не гарантируется и в случае террористических угроз во время ЧМ.

Предупреждение сделано за два месяца до начала чемпионата мира, на который планируют посетить около 10 000 поклонников футбола только из Англии. Сборная США, как известно, в финал этого мундиаля

не попала, но некоторые американские фанаты «европейского футбола» все равно планируют приехать в РФ.

Напомним, в конце марте стало было объявлено, что сборная Англии по футболу

не будет бойкотировать

чемпионат мира в РФ, несмотря на угрозы

британского правительства.

В начале года — еще до кризиса в связи с «дело Скрипаля» — Госдеп США обновил список стран, не рекомендованных американцам для посещения. Россия оказалась

в предпоследней группе «опасных стран»

из-за риска терактов и агрессии со стороны местных жителей, а также чиновников и полиции. В результате в Россию не приедут, к примеру,

бакалавры из Стэндфорда. А российские

борцы вольного стиля

на фоне напряженности между двумя странами не смогли получить американские визы, чтобы попасть на Кубок мира в Айове.