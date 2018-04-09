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Володин заявил о готовности РФ к переговорам с США
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Володин заявил о готовности России к переговорам с США 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что внешняя политика России заключается в выстраивании диалога и дружеских отношений как с США, так и с другими странами.
Володин в понедельник прибыл в Тегеран с официальным визитом, в рамках которого встретится с президентом страны Хасаном Роухани и председателем меджлиса (парламента) Али Лариджани, а также откроет пленарное заседание российско-иранского делового форума.
"Санкции и санкционные списки — попытка сдержать развитие России, так же как и попытка сдержать развитие Ирана, когда такие решения принимались по отношению к Исламской Республике Иран", — сказал Володин, отвечая в интервью иранскому телевидению на вопрос о том, каким он видит дальнейшее развитие отношений между Россией и США в контексте недавних недружественных действий Вашингтона в отношении Москвы.
"Поэтому необходимо исходить из того, что дружественными эти решения не назовешь", — добавил он.
Москва исходит из того, что "необходимо следовать выстраиванию двусторонних отношений в первую очередь на принципах дружбы, взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов и принципов невмешательства в дела суверенных государств", продолжил председатель Госдумы.
"США в этих вопросах не придерживаются таких принципов, и вряд ли санкционная политика может способствовать развитию отношений", — добавил он.
"Со своей стороны Россия подчеркивала и подчеркивает необходимость выстраивания диалога, дружеских отношений, и в этом заключается наша внешняя политика как по отношению к США, так и по отношению к другим странам", — заключил Володин.
США в минувшую пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.
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