Володин заявил о готовности РФ к переговорам с США

Володин заявил о готовности России к переговорам с США

Володин в понедельник прибыл в Тегеран с официальным визитом, в рамках которого встретится с президентом страны Хасаном Роухани и председателем меджлиса (парламента) Али Лариджани, а также откроет пленарное заседание российско-иранского делового форума.

"Санкции и санкционные списки — попытка сдержать развитие России, так же как и попытка сдержать развитие Ирана, когда такие решения принимались по отношению к Исламской Республике Иран", — сказал Володин, отвечая в интервью иранскому телевидению на вопрос о том, каким он видит дальнейшее развитие отношений между Россией и США в контексте недавних недружественных действий Вашингтона в отношении Москвы.

"Поэтому необходимо исходить из того, что дружественными эти решения не назовешь", — добавил он.

Москва исходит из того, что "необходимо следовать выстраиванию двусторонних отношений в первую очередь на принципах дружбы, взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов и принципов невмешательства в дела суверенных государств", продолжил председатель Госдумы.

"США в этих вопросах не придерживаются таких принципов, и вряд ли санкционная политика может способствовать развитию отношений", — добавил он.

"Со своей стороны Россия подчеркивала и подчеркивает необходимость выстраивания диалога, дружеских отношений, и в этом заключается наша внешняя политика как по отношению к США, так и по отношению к другим странам", — заключил Володин.

США в минувшую пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.