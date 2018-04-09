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Белый дом предупредил отправляющихся на ЧМ-2018
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Белый дом предупредил отправляющихся на ЧМ-2018 

Национальная Служба Новостей 15 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Белый дом посоветовал футбольным фанатам «хорошо подумать» над поездкой на Чемпионат мира по футболу, который пройдет этим летом в России, так как американские консульства находятся под угрозой дипломатического кризиса между российским президентом Владимиром Путиным и Западом. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на высокопоставленного источника в администрации президента США.
Источник отметил, что дипмиссия США может быть неспособна предоставить необходимые услуги американскими гражданам из-за ограниченных консульских ресурсов.
Напомним, ранее МИД России распорядился закрыть консульство США в Санкт-Петербурге и выслать 60 американских дипломатов. Эти меры были ответными на высылку 60 российских дипломатов из США и закрытие консульства РФ в Сиэтле.
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