Белый дом предупредил отправляющихся на ЧМ-2018 

Белый дом посоветовал футбольным фанатам «хорошо подумать» над поездкой на Чемпионат мира по футболу, который пройдет этим летом в России, так как американские консульства находятся под угрозой дипломатического кризиса между российским президентом Владимиром Путиным и Западом. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на высокопоставленного источника в администрации президента США.
Источник отметил, что дипмиссия США может быть неспособна предоставить необходимые услуги американскими гражданам из-за ограниченных консульских ресурсов.
Напомним, ранее МИД России распорядился закрыть консульство США в Санкт-Петербурге и выслать 60 американских дипломатов. Эти меры были ответными на высылку 60 российских дипломатов из США и закрытие консульства РФ в Сиэтле.