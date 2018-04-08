США обвинили режим Асада в проведении химатаки в сирийской Думе 

«США призывают Россию прекратить свою безусловную поддержку (властей Сирии) и работать с международным сообществом над предотвращением дальнейших варварских химатак», — говорится в заявлении официального представителя американского ведоства Хезер Науэрт.
По её словам, Вашингтон внимательно отслеживают ситуацию в сирийской Думе, откуда пришли сообщения о большом числе жертв химической атаки.
«Если они подтвердятся, то это вселяет ужас и требует немедленного ответа со стороны международного сообщества… Режим Башара Асада и поддерживающие его должны быть привлечены к ответственности», — заключила Науэрт. Правительство Сирии неоднократно опровергало обвинения в применении химоружия и возлагало ответственность на боевиков.