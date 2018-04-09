Британия пыталась политизировать «дело Скрипаля»

Лукашевич отметил провал попытки Британии политизировать «дело Скрипаля»

"Великобритания старается подпортить и так нездоровую атмосферу не только в ОБСЕ, но и на других международных площадках. Конечно, британцы пытались вытащить эту тему на повестку дня Постоянного совета. Но это не более чем выхлоп. С нашими аргументами очень трудно было спорить. Попытка политизировать эту тему и обозначить ее на площадке ОБСЕ не получила развития. И не получит", — заявил он газете "Известия".

Лукашевич добавил, что, с его точки зрения, события принимают иной оборот.

"Думаю, через какое-то время Лондон не захочет крутить эту тему на международных площадках. Со стороны Великобритании это был чисто формальный жест. Хотя, безусловно, неприятный. Надо понимать, что на площадке ОБСЕ мы больше расходимся и ссоримся по украинским делам", — заявил дипломат.