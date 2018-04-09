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Британия пыталась политизировать «дело Скрипаля»
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Лукашевич отметил провал попытки Британии политизировать «дело Скрипаля» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / PA/Andrew Matthews
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал, что Великобритания пыталась поставить "дело Скрипаля" на повестку дня постоянного совета организации, но попытка политизировать эту тему не получила развития.
"Великобритания старается подпортить и так нездоровую атмосферу не только в ОБСЕ, но и на других международных площадках. Конечно, британцы пытались вытащить эту тему на повестку дня Постоянного совета. Но это не более чем выхлоп. С нашими аргументами очень трудно было спорить. Попытка политизировать эту тему и обозначить ее на площадке ОБСЕ не получила развития. И не получит", — заявил он газете "Известия".
Лукашевич добавил, что, с его точки зрения, события принимают иной оборот.
"Думаю, через какое-то время Лондон не захочет крутить эту тему на международных площадках. Со стороны Великобритании это был чисто формальный жест. Хотя, безусловно, неприятный. Надо понимать, что на площадке ОБСЕ мы больше расходимся и ссоримся по украинским делам", — заявил дипломат.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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