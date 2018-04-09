Лукашевич: США оказывают сопротивление политическому урегулированию ситуации в Донбассе 

Соединённые Штаты оказывают сопротивление политическому урегулированию ситуации на востоке Украины, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Они (представители стран ЕС в ОБСЕ. — RT) понимают, что реализация Минского пакета мер — прямой путь к нормализации ситуации в стране. Кроме того, у них есть инструменты, чтобы заставить украинцев пойти по этому пути. Но сильное сопротивление оказывают США — через администрацию и своих представителей», — отметил он в ходе интервью газете «Известия».
Лукашевич также подчеркнул, что присутствие ОБСЕ в зоне конфликта на Украине не даёт возможности ВСУ «развернуться по полной».
Ранее постпред России при ОБСЕ заявил, что проведение саммита стран «нормандской четвёрки» по ситуации на Украине без участия России невозможно.
Член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал высказывание главы Генштаба ВС Украины Виктора Муженко об изменении формата ведения боевых действий на востоке страны.