Лукашевич: Лондон вскоре не захочет обсуждать тему Скрипаля на международных площадках

"…Сейчас события принимают абсолютно иной оборот. Думаю, через какое-то время Лондон не захочет крутить эту тему [дело Скрипаля] на международных площадках", — сказал он.

Дипломат также отметил, что попытка Великобритании политизировать тему и поставить ее на повестку дня Постоянного совета ОБСЕ не получила развития. «Со стороны Великобритании это был чисто формальный жест. Хотя, безусловно, неприятный», — добавил он.

4 марта 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, по версии Лондона, подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Однако заведующий лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Лондон ранее выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.