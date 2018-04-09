Для Путина прошедшие полмесяца были самыми унизительными за 20 лет

Изначально это должен был быть момент наибольшей радости, ведь Путин должен был получать поздравления со всего света. Однако никто и подумать не мог, что западные соседи будут наносить по России один удар за другим.

После всевозможной ругани, укоров и ультиматумов западные страны, начиная с Великобритании , стали высылать российских дипломатов.

Великобритания выслала 23 человека;

Германия, Канада, Польша и Франция выслали по 4 дипломата;

Затем США разом выслали 60 российских дипломатов и закрыли Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Важно знать, что даже во времена самого жесткого противостояния в рамках холодной войны самый непреклонный президент США Рональд Рейган выслал из США только 55 российских дипломатов. Однако сейчас, чтобы поддержать Великобританию, американцы выслали сразу 60 человек и закрыли Генконсульство РФ в Сиэтле.

Если сложить все вместе, западные страны выслали около 200 российских дипломатов.

Подобная весьма унизительная для России высылка — беспрецедентное событие.

Журналисты американской The New York Times считают, что нынешняя ситуация — наивысшая точка продолжающегося уже несколько десятков лет конфликта между Кремлем и западом.

По сути, никогда еще со времен распада СССР отношения России и запада не были настолько плохими.

Российские дипломаты выглядят очень несчастными, складывается впечатление, что их выгоняют насильно. Однако если ты выгоняешь людей Путина, ты даешь пощечину ему самому.

Как же может такой неукротимый человек, как Путин, проглотить такое оскорбление?

Несмотря на то, что один в поле не воин, и даже герой многого боится, Путину нравится бороться, и сейчас Россия противостоит множеству западных стран.

Суть ноты протеста в следующем: неразумно оставлять такое без ответа, вы выслали наших людей, и вы же сделали все для начала ссоры.

В ответном российском списке нет США, ведь ответные меры по отношению к этому государству уже сделаны — из России было также выслано 60 американских дипломатов, было закрыто Генконсульство США в Санкт-Петербурге

Сиэтл — важный город для США, однако он не столь важен, как Санкт-Петербург для России. И если говорить метафорически, «белый медведь» никогда не боялся «Дядю Сэма».

Генеральное консульство будет полностью закрыто, поэтому у американских дипломатов два дня на сборы и отъезд. Звездно-полосатый флаг над Генконсульством уже спущен.

В ответном списке нет и Великобритании.

Россия и Великобритания уже выслали по 23 дипломата, однако Россия сделала еще один ответный выпад, объявив о высылке еще 50 человек. Российская сторона потребовала, чтобы количество британских дипломатов в России снизилось до уровня российского дипломатического корпуса в Великобритании.

Великобритания высылает 23 российских дипломата? Мы вышлем 23+50 человек, посмотрим, кто из нас злее.

Чем дальше уходит конфликт, тем ожесточённее он становится, и тем эффектней выглядят принимаемые сторонами меры. Путин, кажется, уже не выдерживает и начинает проявлять агрессию.

Начало нынешнему кризису положило отравление веществом нервно-паралитического характера российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, произошедшее в Великобритании.

По словам британской стороны, использовалось боевое отравляющее вещество класса «Новичок», которое разрабатывалось и производилось в СССР незадолго до окончания холодной войны. Исходя их этого был сделан вывод о том, что удар нанесен российскими спецслужбами.

Несмотря на то, что Путин публично опроверг данную версию, заявив, что делать такое перед выборами и чемпионатом мира по футболу — это просто глупо, западные страны это не убедило, и они «сорвали злость» на российских дипломатах.

Россия также развернула информационную войну. Согласно самым свежим данным, российские дипломаты направили Великобритании и Франции список из 14 вопросов, намекающий на то, то все было подстроено Великобританией, и что, отравляющее вещество, возможно, было разработано именно там.

Вот эти вопросы:

1. Почему России было отказано в праве консульского доступа к пострадавшим российским гражданам (Сергею и Юлии Скрипаль )?

2. Какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим? Как такие антидоты оказались у медиков на месте инцидента?

3. На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане?

4. Уведомляла ли Великобритания ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) о подключении Франции к расследованию инцидента в Солсбери?

5. Какое отношение имеет Франция к инциденту с двумя российскими гражданами на территории Великобритании?

6. Какие нормы процессуального законодательства Великобритании позволяют привлекать к внутринациональному расследованию иностранное государство?

7. Какие доказательства передавались Франции для изучения и проведения собственного расследования?

8. Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей?

9. Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей и, если да, то в каких конкретно лабораториях?

10. Имеются ли в распоряжении Великобритании материалы проведенного Францией расследования?

11. Переданы ли результаты французского расследования в распоряжение Техсекретариата ОЗХО?

12. На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы «российское происхождение» вещества, примененного в Солсбери?

13. Имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют «Новичком»?

14. Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании?

Вопросы включают в себя все детали и показывают уровень возмущения российской стороны. Разумеется, с точки зрения Великобритании Россия лукавит и сейчас пытается отвести от себя подозрение.

Борьба продолжится, и стоит сделать несколько самых простых выводов:

Во-первых, запад не пойдет на мировую. Коллективная высылка российских дипломатов свидетельствует о том, как сильно на западе недолюбливают Путина. Можно предположить, что последующие несколько лет, что Путин будет у власти, российские дипломаты еще не раз попадут в неприятную ситуацию. Удары по стороны запада будут продолжаться.

Во-вторых, Путину однозначно нужно действовать агрессивнее. Весь прошедший год Россия внешне была очень жесткой, однако на деле шла на уступки и пасовала. Путин и понятия не имел, что, как только он снова займет пост президента, запад нанесет ему такое оскорбление. Принимая во внимание неукротимость и злопамятность Путина, запад обязательно за все заплатит.

В-третьих, нас ждут повороты сюжета. Сейчас поддерживающие видимость хороших отношений США и Европа объединились против общего врага — Путина, именно поэтому Америка сует нос в дела Великобритании; Путин будет бороться с давлением и неизбежно «смотреть на восток» — отношения России и Китая однозначно потеплеют. Обретя поддержку с тыла в лице Китая, Россия станет действовать увереннее, а Китай, опираясь на Россию, не будет бояться провокаций США.

Во времена холодной войны СССР был самым большим врагом Китая. Поэтому и произошло примирение США и Китая, и Никсон посетил КНР. Однако никто и подумать не мог, что после окончания холодной войны США вынудит Россию и Китай стать лучшими друзьями. Это «союзы по вертикали и горизонтали» (заключение союзов с севера на юг и с запада на восток, философское учение китайских дипломатов V-III в. до н.э. — прим. перев.) всемирного масштаба!

Сейчас, несомненно, Путин оказался в наиболее уязвимом и унизительном положении, поэтому мы видим, что Китай в борьбе между Россией и Западом сохраняет объективный нейтралитет, хоть и склоняется больше к Путину. Эта ожесточенная битва не имеет отношения к Китаю, однако ему будет хуже без опоры в лице России.

Так что держись, Путин! Пришло время испытаний.