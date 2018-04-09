Обзор зарубежных СМИ: «Эффект Загитовой» поможет Японии

«Звезда советской пропаганды»

Россия и Запад поменялись ролями

В новой «холодной войне» роли России и Запада поменялись на противоположные. Об этом со страниц датского издания Jyllands-Posten заявил философ Кай Серландер. По его словам, если в XX веке Советский Союз был разрушен изнутри собственной «иллюзорной» идеологией, а Запад был прагматичен, то теперь прагматична Россия, отказавшаяся от коммунизма, а Запад оказался в плену «мультикультуралистских иллюзий»

Высланные американцы признались России в любви

Россию и Канаду связала муха

Найденная в Канаде муха, жившая на Земле 53 миллиона лет назад, доказывает связь страны с Россией, сообщает Radio Canada. Местные ученые, обнаружившие останки скорпионовой мухи, пришли к выводу, что она очень похожа на ту, что была найдена в России в 1974 году. По их мнению, это свидетельствует о том, что когда-то континенты северного полушария были связаны друг с другом.

«Эффект Загитовой» поможет акита-ину