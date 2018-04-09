Обзор зарубежных СМИ: «Эффект Загитовой» поможет Японии 

«Звезда советской пропаганды»
Финское издание Ilta-Sanomat рассказало, как Юрий Гагарин стал «звездой советской машины пропаганды». Издание приводит слова коллеги и конкурента Гагарина за статус первого человека в космосе Виктора Горбатко. По словам космонавта, они с Гагариным соревновались за это право, однако создатель космической программы СССР Сергей Королев выбрал не его. Причинами этого Горбатко считает то, что Гагарин обладал харизмой и был спортивнее других. А побывав в космосе, Гагарин стал незаменимой «пиар-персоной» советской пропаганды, которая использовала его образ максимально широко.
Россия и Запад поменялись ролями
В новой «холодной войне» роли России и Запада поменялись на противоположные. Об этом со страниц датского издания Jyllands-Posten заявил философ Кай Серландер. По его словам, если в XX веке Советский Союз был разрушен изнутри собственной «иллюзорной» идеологией, а Запад был прагматичен, то теперь прагматична Россия, отказавшаяся от коммунизма, а Запад оказался в плену «мультикультуралистских иллюзий».
Высланные американцы признались России в любви
Высланные из России американские дипломаты опубликовали «ностальгическое» видео, в котором попрощались с Россией и признались ей в любви, сообщает Washington Post. Также дипломаты на языках обеих стран выразили надежду на сохранение хороших отношений между Россией и США.
Россию и Канаду связала муха
Найденная в Канаде муха, жившая на Земле 53 миллиона лет назад, доказывает связь страны с Россией, сообщает Radio Canada. Местные ученые, обнаружившие останки скорпионовой мухи, пришли к выводу, что она очень похожа на ту, что была найдена в России в 1974 году. По их мнению, это свидетельствует о том, что когда-то континенты северного полушария были связаны друг с другом.
«Эффект Загитовой» поможет акита-ину
Японская Ассоциация по сохранению чистоты породы акита-ину подарила щенка фигуристке Алине Загитовой, чтобы привлечь туристов на их Родину — префектуру Акита, сообщает Japan Times. Издание отмечает, что популярность акита-ину в России выросла в 2012 году, когда щенка данной породы подарили президенту страны Владимиру Путину. В свою очередь, «эффект Загитовой» уже увеличил продажи игрушечных акита-ину в сувенирных магазинах и способствует все большей популярности собак во всем мире.