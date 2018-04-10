США предложили утвердить в СБ ООН новый механизм расследования химатак в Сирии

Постпред Нидерландов при ООН Карел ван Остером в свою очередь заявил, что в понедельник эксперты допоздна работали со всеми членами Совета Безопасности «по тексту проекта резолюции США». Он выразил надежду на то, что во вторник резолюция будет принята.

Между тем, ранее во вторник сообщалось, что МИД Сирии направил ОЗХО официальное приглашение посетить город Дума в Восточной Гуте, где якобы произошла «химатака». Россия также предлагала экспертам ОЗХО срочно вылететь в Сирию для расследования вбросов о якобы химатаке в Думе.

Накануне районы предполагаемой химатаки посетили представители российского Центра по примирению, которые не обнаружили никаких следов применения отравляющих веществ.

США и другие страны Запада утверждают, что Сирия осуществила химическую атаку в Гуте 7 апреля. При этом никаких доказательств кроме свидетельств «Белых касок» у Запада в очередной раз нет.

Россия, напротив, доказала, что химическое оружие в Восточной Гуте не применялось, более того, на это указали и врачи, которые сообщили, что в больницы не поступали пациенты с признаками химического отравления, а также «Красный полумесяц», который также опроверг сообщения о «химатаке».