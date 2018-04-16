Лавров: Запад обвиняет Дамаск на основании данных СМИ и соцсетей 

Заявления США и их союзников о якобы имевшей место химической атаке в Сирии основываются на данных прессы и соцсетей. На это в интервью телеканалу Би-би-си, фрагменты которого были опубликованы в понедельник, указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Я не могу быть невежливым в отношении глав других государств, но вы цитируете лидеров Франции, Великобритании и США. Честно говоря, все доказательства, на которые они ссылаются, основаны на данных из СМИ и социальных сетей", — констатировал министр.
США, Великобритания и Франция в ночь на минувшую субботу (14 апреля) нанесли ракетный удар по ряду объектов в Сирии. Предлогом для атаки послужил якобы имевший место инцидент с применением химического оружия в сирийском городе Дума, ответственность за который страны Запада без каких-либо доказательств и расследования ОЗХО возложили на Дамаск.