ЕС поддержал решение США и союзников нанести удар по Сирии

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Совета.

Отмечается, что в ЕС решительно осуждают «продолжающееся и повторяющееся использование химического оружия режимом в Сирии, включая последние атаки в Думе ».

«В этом контексте Совет понимает, что целенаправленные авиаудары США, Франции и Британии по объектам химического оружия в Сирии были конкретными мерами, предпринятыми с единственной целью — предотвратить дальнейшее использование химического оружия и химических веществ в качестве оружия сирийским режимом», — говорится в сообщении.

При этом в Совете подчеркнули, что военного решения конфликта в Сирии быть не может.

Ранее стало известно, что глава МИД стран ЕС в ходе переговоров согласовали единую позицию по Сирии.

14 апреля США совместно с Британией и Францией нанесли удар по Сирии.