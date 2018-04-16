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ЕС поддержал решение США и союзников нанести удар по Сирии
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ЕС поддержал решение США и союзников нанести удар по Сирии 

RT на русском 1 час назад
Совет Европейского союза выразил понимание, что авиаудары США, Франции и Великобритании по Сирии были конкретными мерами для предотвращения применения химического оружия в стране.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Совета.
Отмечается, что в ЕС решительно осуждают «продолжающееся и повторяющееся использование химического оружия режимом в Сирии, включая последние атаки в Думе».
«В этом контексте Совет понимает, что целенаправленные авиаудары США, Франции и Британии по объектам химического оружия в Сирии были конкретными мерами, предпринятыми с единственной целью — предотвратить дальнейшее использование химического оружия и химических веществ в качестве оружия сирийским режимом», — говорится в сообщении.
При этом в Совете подчеркнули, что военного решения конфликта в Сирии быть не может.
Ранее стало известно, что глава МИД стран ЕС в ходе переговоров согласовали единую позицию по Сирии.
14 апреля США совместно с Британией и Францией нанесли удар по Сирии.
RT на русском: последние новости
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