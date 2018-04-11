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Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии
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Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию в Сирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону обсудили ситуацию в Сирии, российский лидер призвал воздерживаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в этой стране. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля.
"По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Обсуждена сирийская проблематика, в том числе в связи с недавними ракетными ударами ВВС Израиля по расположенному в провинции Хомс аэродрому Т-4. Владимир Путин подчеркнул принципиальную важность соблюдения суверенитета Сирии, призвал воздерживаться от любых действий, еще больше дестабилизирующих ситуацию в этой стране и представляющих угрозу ее безопасности", — говорится в сообщении.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/5116069
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