Посольство России прокомментировало статью о переезде Скрипалей

В частности, в статье сообщается о том, что Скрипалям будут предложены новые паспорта, а также проживание в США для предоставления защиты от дальнейших покушений.

"Двое жертв изолированы от общества и даже от собственной семьи, свидетельства — от домашних животных до целых домов — уничтожены, британские медиа отвечают — «под контролем государства». Если вы связаны с преступлением, зачем утаивать концы?", — говорится в тексте сообщения.