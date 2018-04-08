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Посольство России прокомментировало статью о переезде Скрипалей
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Посольство России прокомментировало статью о переезде Скрипалей 

Газета.Ru 3 часа назад
Сотрудники российского посольства в Великобритании в твиттере прокомментировали материал The Sunday Times об отравленном в Солсбери бывшем полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии.
В частности, в статье сообщается о том, что Скрипалям будут предложены новые паспорта, а также проживание в США для предоставления защиты от дальнейших покушений.
"Двое жертв изолированы от общества и даже от собственной семьи, свидетельства — от домашних животных до целых домов — уничтожены, британские медиа отвечают — «под контролем государства». Если вы связаны с преступлением, зачем утаивать концы?", — говорится в тексте сообщения.
К сообщению также прикреплено изображение с заголовком материала «Скрипалям предложили новое гражданство с помощью ЦРУ».
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что британская сторона должна была бесплатно предоставить визу племяннице Скрипаля Виктории.
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