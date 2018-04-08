Госдеп США призвал Россию помочь предотвратить возможные химатаки в Сирии 

США призвали Россию помочь предотвратить дальнейшие химические атаки в Сирии, хотя одновременно с этим вновь обвинили Москву в поддержке сирийских властей.
«Соединённые Штаты призывают Россию прекратить свою безусловную поддержку (властей Сирии. — RT) и работать с международным сообществом над предотвращением дальнейших варварских химатак», — говорится в сообщении официального представителя Госдепа Хезер Науэрт.
Ранее в Госдепе заявили, что США обеспокоены возможным применением химического оружия в сирийском городе Дума в Восточной Гуте.
6 апреля в Минобороны России сообщили, что незаконные вооружённые формирования на юге Сирии готовят провокации, в том числе с применением отравляющих веществ.