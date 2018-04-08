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Совбез ООН проведет заседание по теме «Угрозы миру и безопасности»
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Совбез ООН проведет заседание по теме «Угрозы миру и безопасности» 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости / Flickr МИД России
СБ ООН В ПОНЕДЕЛЬНИК ПО ИНИЦИАТИВЕ РОССИИ ПРОВЕДЕТ ЗАСЕДАНИЕ ПО ТЕМЕ «УГРОЗЫ МИРУ И БЕЗОПАСНОСТИ» ПОСЛЕ СООБЩЕНИЙ О ХИМОРУЖИИ В Г. ДУМА — ПОСТПРЕДСТВО
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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