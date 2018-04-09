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Совбез ООН на заседании в 22.00 понедельника рассмотрит ситуацию в Сирии
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Совбез ООН на заседании в 22.00 понедельника рассмотрит ситуацию в Сирии 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости / Flickr МИД России
РИА Новости / Динамика дня: СБ ООН в 22.00 мск понедельника проведет заседание по теме «угрозы миру и безопасности», где рассмотрит ситуацию в Сирии
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