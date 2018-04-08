Девять стран призвали созвать экстренный Совбез ООН по Сирии

Девять стран-членов ООН призвали созвать в понедельник экстренное заседание Совбеза после сообщений о химатаке в Сирии . Об этом говорится в сообщении постпредства Великобритании при ООН в Twitter.

США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и «Великобритания, Франция Кот-д'Ивуар призвали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения сообщений об атаке с использованием химического оружия в Сирии. Ожидается, что заседание пройдет в понедельник», — говорится в сообщении.

Ранее власти Сирии заявили, что обвинения в адрес правительственной армии о применении химического оружия «скучны и неубедительны».