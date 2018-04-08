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Девять стран призвали созвать экстренный Совбез ООН по Сирии
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Девять стран призвали созвать экстренный Совбез ООН по Сирии 

BFM.RU 44 минуты назад
Девять стран-членов ООН призвали созвать в понедельник экстренное заседание Совбеза после сообщений о химатаке в Сирии. Об этом говорится в сообщении постпредства Великобритании при ООН в Twitter.
«Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар призвали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения сообщений об атаке с использованием химического оружия в Сирии. Ожидается, что заседание пройдет в понедельник», — говорится в сообщении.
Ранее власти Сирии заявили, что обвинения в адрес правительственной армии о применении химического оружия «скучны и неубедительны».
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