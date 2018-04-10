Меркель не исключила встречи с Макроном и Порошенко в мае 

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о возможности встречи лидеров ФРГ, Украины Петра Порошенко и Франции Эммануэля Макрона в мае.
Об этом она сказала в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.
«Украинский президент будет находиться в Ахене, возможно, состоится короткая встреча, мы говорили об этом, со мной и президентом (Франции Эммануэлем) Макроном, но это, конечно, не «нормандский формат», потому что в «нормандский формат» входят четыре человека. Российский президент не приедет в Ахен», — цитирует РИА Новости Меркель.
В конце марта лидеры стран нормандского формата подтвердили приверженность минским договорённостям.