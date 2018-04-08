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Виктория Скрипаль назвала себя «ярым коммунистом» и «оппонентом Кремля»
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Виктория Скрипаль назвала себя «ярым коммунистом» и «оппонентом Кремля» 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Виктория Скрипаль, родственница бывшего полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отвергла обвинения в том, что она является «пешкой Кремля».
«Вы видели, чтобы я встречалась с кем-то из Кремля? Я — ярый коммунист, да, я на выборах голосовала за Грудинина (бизнесмен Павел Грудинин, кандидат от КПРФ — прим. ВЗГЛЯД). Как меня может Кремль использовать, если я оппонент Кремля?» — сказала Виктория Скрипаль в интервью BFM.
Виктория Скрипаль в субботу подтвердила, что Лондон не выдал ей визу. Она предположила, что это могло произойти, так как в Британии что-то скрывают об инциденте в Солсбери. Родственница Скрипалей говорила, что ее двоюродная сестра Юлия «не хочет ничего другого, кроме как вернуться в Москву», однако она не может свободно излагать свое мнение.
После этого Виктория Скрипаль выступила с публичным обращением к британскому премьер-министру Терезе Мэй, попросив ее оказать помощь в получении визы.
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