Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место

Виктория Скрипаль, родственница отравленных в британском Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль, заявила, что не считает хорошей идеей их переезд в США, так как там они не смогут находиться в безопасности.
«Я не могу сказать, будет ли для них безопасно в России или безопасно оставаться им там (в Великобритании — RT), но самое небезопасное место — это Америка. Вот куда-куда, но в Америку Сергей Викторович никогда не хотел, потому что он всегда был их идеологическим противником. Вся семья никогда не хотела жить в Америке», — цитирует Интерфакс Викторию Скрипаль.
Ранее The Times со ссылкой на источники сообщило, что экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии будет предложено жить в США под новыми именами.
Российское посольство в Лондоне отреагировало на эту публикацию.