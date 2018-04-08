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Девять стран потребовали созвать заседание СБ ООН после сообщений о химатаке в Сирии
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Девять стран потребовали созвать заседание СБ ООН после сообщений о химатаке в Сирии 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Reuters
Постоянное представительство Великобритании сообщило в твиттере о том, что девять стран поддержали требование созвать заседание ООН после сообщений о предполагаемой химической атаке в Сирии.
"Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить сообщения о химическом оружии в Сирии", — говорится в тексте сообщения.
В британском постпредстве отметили, что заседание планируется провести 9 апреля.
Ранее сообщалось, что Франция требует созвать СБ ООН из-за сообщений о химатаке в Сирии. В МИД России назвали «лживыми домыслами» сообщения о химатаке в Восточной Гуте.
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